Das Baugewerbe steigerte seinen Ausstoß um 1,5 Prozent.

Bernd Thissen/dpa

München. Im dritten Quartal schneidet der Versicherungskonzern in allen Geschäftsbereichen besser ab als erwartet. Über die Prognose für 2020 hüllen sich die Münchener aber weiter in Schweigen. Was Gründe hat.