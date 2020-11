Heckler & Koch profitiert von der Nachfrage in den USA.

Marijan Murat/dpa

Oberndorf am Neckar. Noch vor zwei Jahren steckte die Waffenschmiede tief in den roten Zahlen, doch inzwischen läuft es wirtschaftlich wieder rund. Das liegt auch daran, dass sich in Amerika viele Privatleute HK-Pistolen kaufen.