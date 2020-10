Würde in Genf bei einer vollen Stelle rund 3800 Euro brutto im Monat verdienen: Ein Gebäudereiniger beim Reinigen von Fenstern.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Brüssel. In der EU sollen Mindestlöhne für Geringverdiener einheitlichen Regeln folgen, so will es die EU-Kommission. Für Deutschland dürfte das Folgen haben.