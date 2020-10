Vattenfall will Stromnetz an Berliner Senat verkaufen

Das Logo des Energiekonzerns Vattenfall an einem Kraftwerk in Berlin.

Christophe Gateau/dpa

Berlin . Der Energiekonzern Vattenfall bietet dem Land sämtliche Anteile an der eigenen Tochter Stromnetz Berlin GmbH an. Was werden die Bedingungen sein und wie hoch der vorgesehene Kaufpreis?