Wirtschaftsminister Altmaier will die Hilfen für Freiberufler ausbauen.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Frankfurt/Berlin. Die Corona-Krise ist noch lange nicht ausgestanden, viele Branchen sind weiter in schwerer Not. Wirtschaftsminister Altmaier will jetzt die Corona-Hilfen nachbessern - davon könnten dann auch Freiberufler und Selbstständige stärker profitieren.