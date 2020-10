Frankfurt/Main. Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche hat sich der Dax am Freitag schwer getan.

Nachdem der deutsche Leitindex zunächst noch etwas von Konjunkturhoffnungen profitiert hatte, rutschte er leicht ins Minus und stand am Mittag minimal tiefer bei 13.034,32 Punkten.

Auf Wochensicht deutet sich ein Gewinn von knapp drei Prozent an. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel stieg am Freitag um 0,30 Prozent auf 27.918,28 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,1 Prozent zu.

Gestützt werden die Kurse gegenwärtig von der Aussicht auf einen Sieg der Demokraten bei den Wahlen in den USA. Marktanalyst Milan Cutkovic kommentierte: „Noch lassen die steigenden Corona-Zahlen und die neuen Restriktionen in Europa die Anleger kalt.“ Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat am Freitag ein weiteres Mal über der Marke von 4000 gelegen.

An der Dax-Spitze gewannen die Aktien von Infineon rund zwei Prozent. Die Aussicht auf Übernahmen und Fusionen in der Halbleiterindustrie trieb generell die Kurse von Unternehmen aus der Chipbranche weiter nach oben.

Die Aktien von Henkel stiegen um 1,5 Prozent. Der Konsumgüter-Konzern wagt nach sprudelnden Umsätzen im dritten Quartal wieder eine Prognose für das laufende Jahr. Im Kielwasser von Henkel legten die Anteilsscheine des Branchenkollegen Beiersdorf um knapp 1 Prozent zu.

Im MDax ragten die Papiere von Zalando mit einem Plus von rund drei Prozent positiv heraus, nachdem sie im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht hatten. Die Corona-Pandemie heizt das Geschäft des Online-Modehändlers weiter an.