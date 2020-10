Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit Verlusten auf die Nachricht reagiert, dass sich US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus angesteckt hat.

Der Dax notierte am Nachmittag 1,24 Prozent tiefer bei 12.573,21 Punkten.

Damit deutet sich für den deutschen Leitindex aber noch ein Wochenplus von rund 0,8 Prozent an. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel verlor am Freitag 1,29 Prozent auf 26.995,58 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 1,1 Prozent ein.

Die Marktteilnehmer setzten auf als defensiv geltende Aktien. So gewannen die Papiere der Energieversorger RWE und Eon als Dax-Spitzenreiter jeweils rund 1,3 Prozent. Gemieden wurden hingegen die in der Corona-Krise gebeutelten Werte. Entsprechend fielen die Anteilsscheine des Turbinenherstellers MTU um 4,1 Prozent und jene des Flugzeugbauers Airbus um 3,3 Prozent. Lufthansa-Titel gaben um 4,2 Prozent nach.

Der Schock über den schwachen Ausblick von Bayer für 2021 hat sich auch am Freitag nicht gelegt: Zum Wochenausklang weiteten die Papiere ihren Kursrutsch vom Donnerstag zeitweise um mehr als fünf Prozent aus. Als einziger Dax-Titel sackten sie mit 43,87 Euro unter das Tief des Corona-Crashs vom März. Die 29 anderen Werte im Leitindex haben die Crash-Verluste zumindest deutlich eingedämmt - Bayer-Papiere befinden sich dagegen auf dem tiefsten Niveau seit 2011.

Die Aktien des Baukonzerns Hochtief schnellten um 10,8 Prozent nach oben. Laut Börsianern stützt das Interesse der französischen Vinci an der Industriesparte des spanischen Hochtief-Großaktionärs ACS.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,1712 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1752 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8509 Euro gekostet. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,52 Prozent am Vortag auf minus 0,55 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,15 Prozent auf 145,94 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,12 Prozent auf 174,81 Zähler.