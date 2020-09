Bund will sich Rekordsumme an Finanzmärkten leihen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Bundestag. Der Bund will sich zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise eine Rekordsumme an den Finanzmärkten leihen.

Kay Nietfeld/dpa

Frankfurt/Main. 407 Milliarden Euro will sich der Bund in diesem Jahr an den Finanzmärkten leihen. Das Geld soll die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abfedern.