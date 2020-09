Der damalige Vorstandsvorsitzende der Gerry Weber International AG, Gerhard Weber, aufgenommen am Rande einer Bilanz-Pressekonferenz.

picture alliance / dpa

Halle (Westfalen). Er hat Gerry Weber aufgebaut - und am Ende aus den Händen verloren. Firmengründer Gerhard Weber ist tot. Für Aufsehen hatte auch im Sport gesorgt. Das Rasenturnier in Halle in Westfalen war seine Idee.