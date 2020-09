Bauland in Deutschland so teuer wie nie

Eine Neubausiedlung bei München: Für Bauland müssen die Bundesbürger immer mehr Geld hinlegen.

picture alliance / Peter Kneffel/dpa

Wiesbaden. Vor allem in Ballungsräumen ist die Nachfrage nach Wohnraum gewaltig, doch es fehlt an Bauland. Das treibt die Bodenpreise in die Höhe.