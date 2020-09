Frankfurt/Paris. Mit dem Rückenwind weiterer Rekorde an den US-Börsen und der Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung hat der Dax am Mittwoch seine Kursgewinne deutlich ausgebaut.

Der Leitindex stieg gegen Mittag um 2,37 Prozent auf 13.281,81 Punkte und nimmt nun das Hoch vom 21. Juli bei 13.313 Punkten ins Visier. Der Dax präsentiere sich überraschend stark, sagte Börsenexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. „Fraglich bleibt, wie nachhaltig dieser Ausbruch sein wird.“

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 1,75 Prozent auf 28.002,04 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 2,3 Prozent.

Treiber sind derzeit die US-Börsen, wo vor allem die Technologie-Indizes, aber auch der marktbreite S&P 500 von Rekord zu Rekord eilen. Ein intakter Abwärtstrend im US-Dollar gegenüber anderen Währungen sei zusammen mit der Rally bei den US-Technologieaktien der Treibstoff, analysierte Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Am Nachmittag blicken die Investoren auf den US-Arbeitsmarkt. Auf der Agenda steht der Jobbericht des Dienstleisters ADP für August. Laut Marktbeobachter David Madden dürfte er einen deutlich höheren Aufbau von Arbeitsplätzen ausweisen als im Vormonat.

Im Zuge der Rally am deutschen Markt kletterten zahlreiche Werte auf Rekordhochs, darunter Linde, Vonovia, Symrise, Compugroup, Atoss Software, Scout24 und Knorr-Bremse. Das Plus von 4,6 Prozent bei den Aktien des Industriegaseherstellers Linde ist insofern beachtlich, als vom Kurs an diesem Mittwoch die Quartalsdividende abgezogen wurde. Spitzenreiter im Dax waren die Papiere des Sportartikelkonzerns Adidas mit einem Aufschlag von 4,7 Prozent.

Die Aktien der Deutschen Telekom profitierten von einer Kaufempfehlung von JPMorgan und verteuerten sich um 4,5 Prozent. Angesichts der starken Kursentwicklung der börsennotierten Tochter T-Mobile US sei die Bewertung niedrig, schrieben die Analysten.