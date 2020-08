Die artgerechte Haltung von Nutztieren könnte teurer werden.

picture alliance / dpa

Berlin. Eingezwängt in dunklen, stickigen Ställen, auf unbequemem Untergrund und ohne Abwechslung – so sollen Tiere in Deutschland nicht mehr leben müssen. Doch Ställe umzubauen, ist teuer. Landwirte sollen deshalb Geld bekommen.