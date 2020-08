Markenhochhaus auf dem Gelände des Volkswagen Werkes. Eine Spitzel-Affäre hat beim weltgrößten Autobauer Volkswagen lange für Unruhe gesorgt.

Julian Stratenschulte/dpa

Braunschweig. In den Jahren 2017 und 2018 sind Gespräche einer Arbeitsgruppe bei VW mitgeschnitten worden, in denen der Umgang mit dem unliebsamen Zulieferer Prevent erörtert wurde. Der mutmaßliche Spitzel wurde tot in einem ausgebrannten Auto gefunden.