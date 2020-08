In der Corona-Krise gegen viele Kunden nicht mehr so oft zum Friseur, beklagt die Branche.

Köln. Als die Friseure in Deutschland nach wochenlanger Zwangspause im Mai wieder öffneten, war der Ansturm der Kunden groß. Nun aber hat sich die Lage beruhigt - und viele Verbraucher halten sich in der Corona-Krise mit Besuchen in Salons zurück.