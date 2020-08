US-Demokratin Nancy Pelosi spricht über die Verhandlungen des Konjunkturpakets.

Andrew Harnik/AP/dpa

Washington. Wie viel darf es sein: Eine Billion, zwei Billionen oder drei Billionen? Darum geht es in den zähen Verhandlungen um ein neues Konjunkturpaket in den USA. Die Demokraten fordern ein großes Paket, um die Wirtschaft zu stützen - Trump will das Parlament umgehen.