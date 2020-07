Flaggen mit dem VW-Logo.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wolfsburg. Pikante Details rund um die Dauerfehde mit einem Zulieferer kommen ans Licht - bei Volkswagen ist man geschockt über den Maulwurf in den eigenen Reihen. Wer will den Konzern oder seine Manager in die Pfanne hauen?