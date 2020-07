Ein Lastwagen verlässt das Betriebsgelände der Firma Tönnies. Die Produktion in Rheda-Wiedenbrück ist wieder angelaufen.

David Inderlied

Osnabrück. Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies wurde schnell spekuliert, woran die große Zahl der Erkrankten liegen könnte. Wohn- und Arbeitsverhältnisse waren schnell ausgemacht. So wichtig es ist, dass die Bedingungen im System der Fleischproduktion so wieder in den Vordergrund gerückt sind, mehr Sachlichkeit würde der Diskussion um Tönnies gut tun. Ein Kommentar.