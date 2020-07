Das 28. Jahr in Folge ist die Currywurst mit Pommes frites die ungeschlagene Nummer eins in den deutschen Betriebskantinen.

picture alliance / dpa

Rheine. Das 28. Jahr in Folge ist die Currywurst mit Pommes frites die ungeschlagene Nummer eins in den deutschen Betriebskantinen. Das teilte der Catering-Dienstleister Apetito am Dienstag mit.