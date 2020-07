Für viele Beschäftigte bedeutet das Homeoffice größere zeitliche Flexibilität.

Sebastian Gollnow/dpa

Köln. Büros sind ein Kostenfaktor - gerade in Ballungsräumen. In vielen Unternehmen könnte ein Umdenken einsetzen. Denn die Corona-Krise hat gezeigt, dass Arbeit auch an anderen Orten erledigt werden kann.