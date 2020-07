Demonstration gegen die Ansiedlung von Tesla in der brandenburgischen Gemeinde Grünheide.

Paul Zinken/dpa

Strausberg. Tesla will in Grünheide in Brandenburg ab Juli nächsten Jahres bis zu 500.000 Fahrzeuge im Jahr vom Band rollen lassen. Der Wasserverband hält die Wasserversorgung für nicht gesichert und schlägt Alarm. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) zeigte sich verwundert.