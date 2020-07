Auch im nächsten Jahr dürften die Ergebnisse nach Einschätzung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)unter Druck bleiben.

picture alliance / Markus Scholz/dpa

Berlin. Die Volks- und Raiffeisenbanken sind in der Krise als Kreditgeber stark gefragt. Allerdings könnte sich dies in den nächsten Jahren negativ aufs Ergebnis auswirken. Die gesamte Branche rechnet mit höheren Ausfallraten bei den Ausleihungen an Kunden.