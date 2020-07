Eine echte Premiere: Die Sparkassen hatten Ende 2018 noch zurückhaltend auf Apple Pay reagiert.

Frank May/pa/dpa

Berlin. Bei der Einführung von Apple Pay standen die Sparkassen in Deutschland nicht in der ersten Reihe. Noch in diesem Sommer starten sie aber eine echte Premiere: Apple Pay kann dann erstmals mit der in Deutschland sehr populären Girocard verknüpft werden.