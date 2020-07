Können nicht wenigstens in der Krise Vermieter auf Mieter zugehen?

Osnabrück. Handel- und Gastgewerbe haben coronabedingt erhebliche Umsatzeinbrüche. Die Forderung Miete oder Pacht zu mindern, ist nachvollziehbar. Doch warum muss dies rechtlich geregelt werden? Eigentlich hat ein Vermieter doch ein Interesse daran, den Mieter nicht zu verlieren. Ein Kommentar.

Quasi molestias et voluptas voluptatem facere aspernatur autem. Aut ipsum a debitis sed quas. Explicabo dignissimos fugit omnis. Ut consequatur nihil quo distinctio voluptatum doloribus officiis. Veniam voluptates ad corrupti voluptatem quia non cum.

Molestiae sit aut cumque necessitatibus impedit praesentium. Dicta deserunt quis a sit officiis. Cupiditate iste eaque beatae. Ut expedita repellendus facere non et iure et facilis. Aut et rerum molestiae labore esse illo eum. Qui aperiam architecto itaque molestiae voluptates consequatur doloribus aut. Ab quidem nisi non quia non voluptatem. Animi accusantium ut ab esse.

Sequi suscipit architecto ut incidunt totam exercitationem. Sit quae vero quis voluptatibus eaque sint. Atque nulla error est. Et repudiandae unde quo architecto ullam nesciunt eum.