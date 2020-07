Die EU-Strategie soll Investitionen in „grünen“ Wasserstoff voranbringen und dafür öffentliche und private Gelder mobilisieren (Symbol).

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

Brüssel. Bis 2050 sollen in der Europäischen Union Wirtschaft und Gesellschaft so umgebaut sein, dass keine zusätzlichen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre gelangen. Wasserstoff soll der Energiewende Schub geben.