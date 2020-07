Prognose des Steuerzahlerbundes: Ab Donnerstag arbeiten Bürger in die eigene Tasche

Ab Donnerstag wirtschaften die Bürger offensichtlich das erste Mal im Jahr in die eigene Tasche.

Berlin. Laut einer Prognose des Steuerzahlerbunds fließt das Geld der Bürger erst ab dem 9. Juli in die eigene Tasche. Der Berechnung zufolge muss ein durchschnittlicher Haushalt in diesem Jahr mehr als die Hälfte (52,1 Prozent) des Einkommens als Steuern und Sozialabgaben an den Staat abführen.