Frankfurt/Main. Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally haben den Dax am Dienstag belastet.

Die Anleger nahmen enttäuschende Daten zur deutschen Industrieproduktion zum Anlass, Kasse zu machen. Der Leitindex fiel im frühen Handel um 0,82 Prozent auf 12 628,53 Punkte.

Zudem lastete ein Kursrutsch des Dax-Schwergewichts Bayer auf dem Index. Der Dax hatte nach dem Anstieg über 12 500 Punkte in der letzten Woche am Montag an seinen positiven Trend angeknüpft und war weiter in Richtung des bisherigen Hochs nach dem Corona-Crash von 12 913 Punkten von Anfang Juni gestiegen. Treiber sind weiterhin die Geldschwemme der Notenbanken und die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Die möglichen Folgen der zuletzt wieder rasanten Virusausbreitung aber bleiben als Belastungsfaktoren weiter im Hintergrund.

Der MDax verlor am Dienstag 0,78 Prozent auf 26 849,77 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,84 Prozent ein.

Die deutsche Industrie hatte sich im Mai nicht so deutlich von dem scharfen Einbruch in der Corona-Krise erholt wie von Analysten erhofft.

Im deutschen Leitindex zählten die Aktien von Bayer mit einem Minus von rund fünf Prozent zu den größten Verlierern. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern bekommt bei der Milliardeneinigung im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken glyphopsathaltiger Unkrautvernichter Gegenwind. Konkret geht es dabei um den Teil des großangelegten Vergleichs, der mögliche künftige Fälle abdeckt. Der Bundesrichter Vince Chhabria, der diesem Teil der Einigung noch zustimmen muss, äußerte sich kritisch.

Mehr als ein Prozent verloren die Anteilsscheine von HeidelbergCement. Der Baustoffkonzern muss im Zuge der Corona-Pandemie Milliarden abschreiben.

Anzeige Anzeige

Am Dax-Ende fanden sich die sehr schwankungsanfälligen Anteilsscheine des nach einem Bilanzskandal ums Überleben kämpfenden Zahlungsdienstleisters Wirecard. Sie sackten um knapp 15 Prozent ab.