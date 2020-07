Osnabrück. In der Corona-Krise ist das Geld oft knapp. Wer sein Konto überzieht, muss sich auf saftige Zinsen einstellen. Diese Banken in Ihrer Region langen bei Dispo-Zinsen besonders kräftig zu. Eine Bürgerbewegung begehrt dagegen auf.

Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, laufende Kredite: Die Gründe, warum immer mehr Menschen wegen der Corona-Krise in Geldnot geraten, sind vielfältig. Viele retten sich, indem sie ihr Girokonto überziehen. Das kann jedoch saftige Zinsen zur Folge haben. Mit dem Finanzportal Biallo.de haben wir eine Übersicht von Banken zusammengestellt, die in der Krise besonders kräftig zulangen. Zudem lesen Sie hier, wie Sie den hohen Dispo-Zinsen entgehen.

Hohe Dispo-Zinsen seit Langem in der Kritik

Wie eine Auswertung der FMH-Finanzberatung für die Bürgerbewegung Finanzwende belegt, verlangen Banken in der Corona-Krise von ihren Kunden durchschnittlich Dispo-Zinsen in Höhe von zehn Prozent. Zwischen einzelnen Banken und Sparkassen reichte die Spanne demnach von 0 bis 13,75 Prozent. Seit Jahren kritisieren Verbraucherschützer bereits die hohen Zinssätze. Denn Banken kommen derzeit so günstig an Geld wie nie zuvor: Der Leitzins liegt seit Jahren bei null Prozent. Banken können sich bei der Europäischen Zentralbank (EZB) also günstig Geld leihen.

Sehen Sie im Video: Was sind eigentlich Dispo-Zinsen?

Diese Banken in ihrer Region verlangen hohe Zinsen

In den folgenden Tabellen sehen Sie die Banken in ihrer Region, die teure Dispo-Zinsen verlangen. Zudem sehen Sie die jeweiligen Kontomodelle. In den meisten Fällen sind das die Klassikkonten zum günstigen Preis, bei denen viele andere Kosten hinzukommen. Besonders bei Sparkassen und Volks- und Raiffeisen-Banken gibt es teurere Konten zum Pauschalpreis, sogenannte Premiumkonten. Bei denen ist der Dispo-Zins und die Überziehung manchmal niedriger.

Horst Biallo, Chef des Finanzportals Biallo.de, kritisiert die hohen Zinsen: "Die Banken und Sparkassen, die momentan einen hohen Zins haben, quälen ihre Kunden schon seit Jahren damit, daran ändert sich nichts. Günstige Banken dagegen sind auch fast immer günstig. Das ist bei beiden Gruppen einfach Geschäftspolitik."

Bürgerbewegung Finanzwende kritisiert Banken

Das Hamburger Institut für Finanzdienstleistungen (IFF) hat wegen der Corona-Krise bereits vor wachsender Überschuldung bei Privatpersonen gewarnt. Und auch der gemeinnützige Verein Finanzwende sieht angesichts der Corona-Krise die Gefahr, dass immer mehr Menschen auf den Dispo-Kredit zurückgreifen müssen. "Menschen, die bereits zuvor wenig Einkommen hatten, sind nun oftmals in einer noch schwierigeren Lage – und das unverschuldet. Banken sollten sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerade in Krisenzeiten bewusst sein – auch beim Thema Dispo-Zinsen", so Merzbacher.

In einem offenen Brief fordert Finanzwende daher die drei großen Bankenverbände dazu auf, eine Empfehlung an ihre Mitglieder abzugeben. Diese sollten in der Coronakrise und angesichts Nullzinszeiten keine Dispozinsen ab zehn Prozent verlangen. "Wir halten Dispozinsen von zehn Prozent und mehr in der derzeitigen Phase für deutlich überhöht. Banken und Sparkassen sollten durch überhöhte Zinsen nicht zu einem unnötig hohen Schuldenberg beitragen", sagt Julian Merzbacher, Verbraucherschutzexperte bei Finanzwende. Die Kreditwirtschaft hat den Brief von Finanzwende bislang nicht kommentiert.



Das können Verbraucher tun

Für Verbraucher, die den hohen Dispo-Zinsen entkommen oder diese vermeiden wollen, gibt es laut Biallo zwei Möglichkeiten: "Entweder man wechselt die Bank und das Konto." Wem das zu lästig ist oder wer eh dauernd das Konto überzogen hat, "sollte den teuren Dispo in einen viel günstigen Ratenkredit umwandeln und so zurückführen. Diese gibt es unter 3,0 Prozent." Wie das geht, erklären die Finanzexperten hier.

