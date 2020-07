BMW will in Dingolfing jährlich 500.000 E-Antriebe bauen

Markus Söder (r, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender der BMW AG, bei einem Pressetermin auf dem Werksgelände.

Sven Hoppe/dpa

Dingolfing. BMW investiert bis 2022 eine halbe Milliarde Euro in die Batterie-Produktion in Dingolfing. Nächstes Jahr solle ein Viertel der Neuwagen des Autokonzerns in Europa zumindest teilweise elektrisch angetrieben werden.