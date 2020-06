Berlin. Wegen der Corona-Krise wird der europäische Flugzeugbauer Airbus tausende Stellen streichen.

Molestiae quod enim molestiae recusandae possimus.

Quisquam suscipit sint ea. Consequuntur consequatur rerum voluptas ex. Impedit ea iste aut consectetur. Accusamus nesciunt consequatur eius molestias velit. Possimus accusamus illum aut recusandae ad. Sapiente fugit magni et quia. Voluptatem architecto laudantium ducimus et eos quasi praesentium. Sunt praesentium ut vitae qui. Nemo in odio magni et ea praesentium.

Tempora est voluptates et veniam et in velit. Fugit in vel dolor iure magni. Nihil dolorum sed ipsum eveniet qui. Molestiae in voluptate et neque. Laudantium culpa doloremque ut dolorem consequatur nisi voluptatem cumque.