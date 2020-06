Lufthansa-Großaktionär will Rettungspaket zustimmen

Die von der Corona-Krise hart getroffene Lufthansa hat wegen der dauerhaft geringeren Nachfrage den weltweiten Personalüberhang auf 22.000 Stellen beziffert. Foto: Boris Roessler/dpa

Boris Roessler/dpa

Frankfurt am Main. Selten wurde eine Hauptversammlung mit derartiger Spannung erwartet wie bei der Lufthansa an diesem Donnerstag. Die Aktionäre entscheiden über das staatliche Rettungspaket. Kurz vorher deutete sich Entspannung an.