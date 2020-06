Kreise: Lufthansa hat zweiten Rettungsplan in der Schublade

Die von der Corona-Krise hart getroffene Lufthansa hat wegen der dauerhaft geringeren Nachfrage den weltweiten Personalüberhang auf 22.000 Stellen beziffert. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt am Main. Die Lufthansa soll einen Alternativplan in der Schublade haben für den Fall, dass das staatliche Rettungspaket bei der Hauptversammlung an diesem Donnerstag durchfällt.