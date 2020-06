Für die Lufthansa steht eine entscheidende Woche an. Foto: Arne Dedert/dpa

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Mit Milliarden will die Bundesregierung die angeschlagene Lufthansa retten. Doch die Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung am Donnerstag steht auf der Kippe - nur wenige nehmen ihre Stimmrechte wahr. Nun bereitet sich die Lufthansa auf den Ernstfall vor.