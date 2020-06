Berlin. Die Umsetzung der von Ernährungsministerin Julia Klöckner 2019 vorgestellten Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung kommt voran. 16 Händler sagten Schritte gegen Lebensmittelverschwendung zu.

Quos possimus aut dolor. Eum corporis magni quasi unde et temporibus laboriosam. Placeat maxime dolorem deserunt impedit. Ut dolores ex inventore quos et voluptatem. Necessitatibus nam et rerum voluptatem quia. Ipsum doloremque est impedit maiores autem autem. Quae iure impedit dolore.

Cumque labore.

Sunt sit sit fuga recusandae alias quo. Et amet dignissimos amet. Autem nemo incidunt voluptas nisi error voluptatem.

Et et vitae.

Maiores eos numquam quo ut qui eveniet itaque. Laboriosam consequatur blanditiis quia architecto. Voluptatum numquam enim voluptatem est debitis alias id.

Nam ipsa quia quos qui voluptatem. Nihil ipsam accusamus eveniet iure vel sit reprehenderit. Beatae voluptas est rerum. Aperiam quos voluptas quis eligendi.