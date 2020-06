Frankfurt/Main. Der Dax hat weiter zugelegt.

Zwischen der Hoffnung auf Konjunkturprogramme auf der einen Seite und der Ausbreitung des Coronavirus in Peking sowie neuen Spannungen um Nordkorea auf der anderen Seite fiel den Anlegern die Orientierung aber etwas schwer.

Der Leitindex lag zur Wochenmitte in der Spitze sogar mit bis zu einem Prozent im Plus, musste aber auch einige Male um den Verbleib in der Gewinnzone kämpfen. Über die Ziellinie ging er mit 12.382,14 Punkten 0,54 Prozent höher. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte gewann 0,57 Prozent auf 26 205,73 Punkte.