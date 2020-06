Eine Prämie von 2000 bis 3000 Euro soll Ausbildungsplätze im Mittelstand erhalten.

Jan Woitas/zb/dpa

Osnabrück. Negative Auswirkungen auf die Ausbildung müssen in Zeiten der Corona-Krise begrenzt werden. Die Ausbildungsprämie, die die Bundesregierung am Mittwoch auf den Weg bringen will, ist gut angelegtes Geld für die Zukunft. Ein Kommentar.