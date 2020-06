Corona-Krise: Kabinett will Ausbildungsprämie beschließen

Die Prämie soll Ausbildungsplätze im Mittelstand erhalten. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin. Damit in der Krise nicht massenhaft Ausbildungsplätze wegbrechen, will die Koalition aus Union und SPD mittelständischen Unternehmen Prämien anbieten. Das sieht ein Papier vor, das in den kommenden Tagen beschlossen werden soll.