Fast fertige ID.3 laufen im Fahrzeugwerk von VW in Zwickau durch die Endmontage. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/POOL/dpa

Zwickau/Wolfsburg. Aus „im Sommer“ wurde letztlich „Anfang September“. Der ID.3, das wichtigste Projekt von Volkswagen in diesem Jahr, soll mit leichter Verzögerung an die ersten Kunden gehen. Alle IT-Anwendungen können aber von Beginn an voll genutzt werden - mit zwei Ausnahmen.