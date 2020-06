Lufthansa-Piloten bieten dem „Kranich“ Gehaltsverzicht an. Foto: Guido Kirchner/dpa

Guido Kirchner/dpa

Frankfurt am Main. Die Piloten der angeschlagenen Lufthansa wollen „den Kranich in der Luft halten“. Dafür bieten sie sogar an, auf Gehalt zu verzichten - unter gewissen Bedingungen.