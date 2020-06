Tui will Geld für abgesagte Reisen nun schnell erstatten

Tui hat Urlaubern in der Krise Rückzahlungen angeboten - aber zunächst Probleme mit den Erstattungen gehabt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Um möglichst viele Kunden während der Corona-Krise zu halten, zeigen sich Reiseveranstalter kulant. Wer doch nicht weg will, kann Geld zurückbekommen. So weit die Theorie - in der Praxis hakt es noch.