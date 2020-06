Osnabrück. Der Jubel war groß: Begrenzt für sechs Monate sollen die Mehrwertsteuersätze gesenkt werden, um den Konsum anzukurbeln. Die Erwartungen sowohl der Kunden als auch hinsichtlich der Kaufanreize könnten dabei zu hoch liegen. Ein Kommentar.

