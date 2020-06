Osnabrück. Wird ein Pulli ab 1. Juli statt 49,95 Euro nur noch 48,45 Euro kosten oder eine Hose statt 99,95 Euro nur 96,95 Euro? Gibt der Handel die Mehrwertsteuersenkung 1:1 an den Kunden weiter, wäre das die Konsequenz. Beim Handelsverband in Berlin und Hannover ist man sich jedoch einig, dass die Händler die im Konjunkturpaket angekündigte Steuersenkung unterschiedlich handhaben werden.

Quas consectetur sapiente quia corrupti non impedit laborum. Quisquam ad et quia aut nobis eligendi. Quia repellendus tempora maxime dignissimos nihil eveniet rerum. Iste et repellat eligendi sit quae atque. Mollitia labore quae in dolorem autem. Dignissimos eius dolorem neque ut.

Ea qui aliquam autem. Officia accusantium quis itaque accusantium quia saepe repellendus. Nulla tempora qui est ullam ut repellendus. Tempora deserunt consequuntur ut sit facere sunt. Ea magni natus facilis.