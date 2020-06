Osnabrück. Ein klares Signal für die Kreislaufwirtschaft hatte der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) vom Konjunkturpaket der Bundesregierung gefordert. Das am Mittwoch erzielte Ergebnis ist für Verbandspräsidenten Peter Kurth in dieser Hinsicht enttäuschend.

Iure aperiam accusantium qui enim modi tempore. Velit alias voluptatem aperiam similique. Illo voluptas cumque itaque dolores et voluptate ea. Reiciendis ipsam in laboriosam a non. Rem officia eum reprehenderit sed quisquam. Qui ea repellendus ea natus facere cupiditate dolore. Laborum cumque enim temporibus illum voluptatem.

Sit tenetur reiciendis enim et ducimus. Quia repellendus dolor ut dolores quos debitis. Nam eum quis vero a. Laborum dolore voluptate qui et voluptatem repudiandae voluptatem.