Ganze Baugebiete werden gleichzeitig geplant. Und das oft von nur einem Bauherren.

David Ebener

Berlin. In ganz Deutschland versprechen Stadtplaner bei Neubauprojekten „attraktive Quartiere“ und „innovative Konzepte“ – und ebenso einförmig wie die Werbesprüche sind die Ergebnisse. Viele Neubaugebiete gleichen einander so sehr, dass Besucher nur an den Nummernschildern der geparkten Autos erkennen können, ob sie sich in Bayern oder Schleswig-Holstein befinden.