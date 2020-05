Die Post kündigte an, mehrere Tausend Angestellte auf Corona zu testen - das bleibt in Unternehmen wohl eher die Ausnahme. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Bonn. Die Post will ihren Mitarbeitern anbieten, sich vorsorglich auf das Coronavirus testen zu lassen. In der Branche ist das ansonsten eher kein Thema. Handel und Gastronomie fahren in der Test-Frage unterschiedliche Strategien.