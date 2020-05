Der Vorstandsvorsitzende der Fraport AG, Stefan Schulte. Foto: Andreas Arnold/dpa

Andreas Arnold/dpa

Frankfurt am Main. Im vergangenen Jahr hatte Fraport in Frankfurt erstmals mehr als 70 Millionen Passagiere gezählt. Trotz der aktuell geringen Nachfrage denkt der Flughafenbetreiber langfristig und hält am Bau seines dritten Passagier-Terminals fest.