Frankfurt/Main. Nach dem starken Vortag haben Anleger den ruhigen Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt für Gewinnmitnahmen genutzt.

Der Dax stand am Donnerstag gegen Mittag mit 1,23 Prozent im Minus bei 11.085,30 Punkten.

Zur Wochenmitte hatte der deutsche Leitindex noch im Schulterschluss mit der starken Wall Street seinen jüngsten Erholungskurs fortgesetzt und war auf das höchste Niveau seit Ende April gesprungen.

Da einige Marktteilnehmer den Feiertag und den anschließenden Brückentag für ein verlängertes Wochenende nutzen dürften, verlief der Handel am Donnerstag in ruhigen Bahnen. Auch der MDax gab in diesem Umfeld nach, er verlor mit 0,39 Prozent auf 24.382,90 Zähler aber nicht so stark wie der Dax. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte rund ein Prozent ein.