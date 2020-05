Christian Sewing (l), Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, und Paul Achleitner, Aufsichtsratsvorsitzender, bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Deutschlands größtes Geldhaus treibt seinen Umbau voran - trotz der Corona-Krise. Nach Überzeugung von Konzernchef Sewing wird die Deutsche Bank gestärkt aus der Krise hervorgehen. An der Aufsichtsratsspitze bahnt sich für 2022 ein Wechsel an.