Blick auf den Flughafen Tegel. Als möglicher Schließungstermin gilt der 15. Juni. Foto: Tino Schöning/dpa

Tino Schöning/dpa

Schönefeld. Wie in vielen anderen Städten sind seit Beginn der Corona-Krise auch in Berlin die Terminals menschenleer. In der Hauptstadt sind sogar zwei Flughäfen in Betrieb. Das dürfte sich bald ändern.