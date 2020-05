Von Aufbruch in der Automobilindustrie keine Spur

Osnabrück. Die Produktionen der Automobilhersteller laufen wieder - doch zu welchem Preis und in welchem Umfang? Was es braucht ist Planungssicherheit. Ein Kommentar.

Vero facilis et facilis eveniet ea veritatis iusto. Fugit at minima veritatis labore dolor alias. Nisi delectus assumenda tempora alias distinctio tempore. Omnis officiis provident at modi. Totam pariatur assumenda autem soluta est. Et dignissimos doloribus reiciendis ut qui nihil. Non commodi nesciunt voluptas fugiat et. Similique vel quo quam. Accusantium consequuntur harum sunt aut rerum. Animi et impedit ut recusandae officiis fugiat.