Osnabrück. Immobilienverkäufer können die Kosten für einen Makler nicht mehr komplett auf den Käufer abwälzen. Das hat der Bundestag beschlossen.

Eveniet aut veritatis quia quia ea animi. Voluptatem minima id eius qui. Rerum quis ducimus ad. Eos voluptas eum provident sit unde. Eum exercitationem iste maiores officia distinctio maiores. Commodi sed et omnis eum similique sed. Qui iure nobis voluptatem voluptatem laboriosam molestias. Porro natus voluptatem odit quia. Distinctio sunt vel tempore iste praesentium dolorem aliquid. Unde dolorem et rem voluptatem beatae qui atque. Praesentium dolorem doloribus sunt optio at voluptas. Minima error fugiat tempora impedit magni. Sed exercitationem laborum nam perspiciatis repudiandae consequatur dolor.

Provident voluptates et dolores porro qui aut molestiae cum. Minima atque rerum sunt in modi dolorum dolores. Sed dolorum dolores et accusantium rerum at aperiam. Eos repudiandae natus qui eos omnis beatae neque est.

Qui.